どうしても脳に強烈にこびりついてしまう、苦手な人の声や姿。しかし、意識的に彼らのイメージを変えてしまうことで、その存在を心理的に遠ざけることができるのだ。苦手な相手を「脅威」から「どうでもいい存在」へと認知を変化させる方法とは。※本稿は、脳科学者の西 剛志『脳科学でわかった仕事のストレスをなくす本』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。苦手な人ほど鮮明に記憶する脳フェードアウト法・やり方：脳