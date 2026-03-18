三陽は3月16日、同社のECサイト「Lofree Japan」で、Lofree DOTシリーズのTri-Mode ワイヤレスメカニカルキーボード「1970s」、「1970s Bluetooth対応ワイヤレスマウス」の2製品を発売した。価格はキーボードが1万7600円。マウスが9900円。●レトロでも打鍵感や快適性を重視新製品は、1970年代のアメリカンスタイルからインスピレーションを得たレトロデザインのメカニカルキーボードとマウス。カラーはオリーブとミルクシェイ