徳永悠平と室屋成。FC東京の「２番」、「キャプテン」というキーワードでつながる両者が考える青赤サイドバック論、そしてチームが持つ可能性について大いに語り合ってもらった。──室屋選手は昨年６月に東京へ復帰しました。どんなことを意識してプレーしてきましたか。室屋ドイツで長くプレーしたことで、一つ目の選択肢として、よりゴールをまっすぐにめざすことを考えるようになりました。だから東京に戻ってきて最初に思