― ダウは46ドル高と続伸、一部タンカーのホルムズ海峡通過を好感、金利上昇一服も下支え ― ＮＹダウ 46993.26 ( +46.85 ) Ｓ＆Ｐ500 6716.09 ( +16.71 ) ＮＡＳＤＡＱ 22479.53 ( +105.35 ) 米10年債利回り4.199 ( -0.016 ) ＮＹ(WTI)原油 96.21 ( +2.71 ) ＮＹ金 5008.2 ( +6.0 ) ＶＩＸ指数22.37 ( -1.14 ) シカゴ日経225先物 (円建て)54105 ( +68