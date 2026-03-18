大阪3月限ナイトセッション 日経225先物54230+810 （+1.51％） TOPIX先物3642.5+48.0 （+1.33％） シカゴ日経平均先物54105+685 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 17日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。中東情勢の先行きは見通せない状況だが、米国家経済会議（NEC）のハセット委員長がテレビ番組で「ホルムズ海峡を一部のタンカーが通過し始めてい