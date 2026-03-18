中国のSNS・小紅書（RED）に「みんなは何のために日本に残っているの？」との投稿があり、反響が寄せられた。投稿者の女性は「（中国に）帰国して1カ月あまり。（今後）日本に残るのか、それとも中国に戻るのか、ますます迷うようになってきた。30代で上でも下でもない年齢。そろそろ方向性をしっかり決めないといけない気がする。もし最終的に中国に戻るならやっぱり早い方がいいと思う。今回帰国して用事を済ませていると、自分