◇オープン戦阪神2―4ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリン）言うまでもなく、阪神・才木浩人は国内屈指の本格派の先発右腕、パワーピッチャーである。その才木が高め速球を打たれた。2回裏先頭、ロッテのグレゴリー・ポランコに1ボール―1ストライクから真ん中高め150キロを右翼席まで運ばれた。捕手・坂本誠志郎が構えたミットは内角高めだった。4回裏1死、今度はネフタリ・ソトに2―1から同じ真ん中高め149キロを左翼フェ