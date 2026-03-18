イラン国営メディアは、国防や外交を統括する最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長が死亡したと報じました。イラン国営メディアは18日、ラリジャニ氏が死亡したと伝えました。ラリジャニ氏は、国防や外交を統括する最高安全保障委員会のトップで、前の最高指導者ハメネイ師が殺害されて以降、イランの国防対応を実質的に取り仕切るなど、新体制でも強い影響力を持っていたとみられています。イラン国営テレビは、ラリジャニ氏が