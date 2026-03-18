＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】館内がどよめいた土俵際の逆転劇横綱の血を引く16最小兵力士が、土俵際で起死回生の逆転を決めた。巨漢力士を見事にひっくり返した衝撃的光景に、「すごい背筋」「宇良みたいだった」「何だ今のパワースラムみたいなのはw」とファンがどよめいた。序二段六十七枚目・山野邊（出羽海）と序二段六十九枚目・満富士（伊勢ヶ濱）の一番。現在16歳の山野邊は幕