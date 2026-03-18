イランの国営放送は17日、イラン政権の最高幹部の一人、最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長がイスラエル軍に殺害されたと発表しました。イランの国営放送は17日、「ラリジャニ氏がイスラエル軍の攻撃によって殉教した」と報じました。イスラエル軍もSNSで17日、「ラリジャニ氏を排除した」と投稿していました。ラリジャニ氏は、先月28日にイスラエルに殺害された最高指導者、故ハメネイ師の最側近として知られています。イラ