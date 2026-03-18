巨人ユニホームとひらひらスカートで登場、豪快な足上げからノーバウンド投球人気アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の天野香乃愛さんと江角怜音さんが17日、東京ドームで行われた巨人対ヤクルト戦のファーストピッチセレモニーに登場した。巨人のユニホームにひらひらのスカートを合わせた衣装でマウンドに上がり、見事なノーバウンド投球を披露。球場を沸かせた可憐な姿に、ファンからは絶賛の声が上がって