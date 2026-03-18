巨人やWBC代表を支えた三井康浩氏が語る…「個」を伸ばす言葉の掛け方少年野球の現場では、ミスを厳しく指摘される光景が少なくない。苦手意識を持つ選手にどう声をかけるべきか悩む指導者も多いはずだ。巨人のチーフスコアラーなどを務め、2009年のWBC世界一にも貢献した三井康浩さんは、数多くの名選手を見守ってきた経験から、短所よりも長所を重視して伝える大切さを語っている。三井さんは、見た目の悪い部分を直そうとす