３月13日に公開された劇場アニメ『パリに咲くエトワール』。20世紀初頭の華やかなパリを舞台にした本作で、声優として物語の重要なキャラクターに命を吹き込んでいるのが現在、飛ぶ鳥を落とす勢いの女優・當真あみ（19）だ。公開を目前に控えた３月３日、東京・日本女子体育大学で行われた特別試写会は、これまでにない熱気に包まれていた。サプライズで登壇した當真と共演の嵐莉菜（21）に集まった同世代の女子学生たちは大興奮。