今回紹介するのは、Threadsに投稿された小さな子猫ちゃんの投稿。新たに子猫ちゃんをお迎えした飼い主さん。しかし、予想以上の可愛さに困惑することもあったみたいです。投稿はThreadsにて、4.2万回以上表示。いいね数は6000件を超えていました。 【写真：『仕事にならない』→パソコンで作業をしていると、甘えん坊な子猫が…可愛すぎる『ネコハラの光景』】 仕事になりませぬ 今回、Threadsに投稿したのは「Harumaki」さん。