飼い主さんが帰宅すると、そこには「そういうことか！」と一瞬で状況を把握できる光景が広がっていたのだとか。猫たちの可愛すぎる和やかな光景は、Instagramで234万回以上も再生され、「ねこホイホイw」「こりゃたまらん景色だ♡」「皆んな倒れてるww」といった声が寄せられました！ 【動画：帰宅した『猫の飼い主さん』→ホットカーペットの上を見たら…234万再生された『予想外の可愛すぎる瞬間』】 飼い主さんが