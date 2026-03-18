WBC準々決勝で負傷ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表「侍ジャパン」として出場した鈴木誠也外野手（カブス）の怪我の詳細が17日（日本時間18日）、明らかになった。所属するカブスのクレイグ・カウンセル監督が「後十字靭帯の損傷」であると明かした。程度は軽度で、負傷者リスト（IL）入りは現時点では未定だという。続けて本人も自分の言葉で状況を説明し、明るい“誠也節”も飛び出した。鈴木は14日（同