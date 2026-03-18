2025年の「R―1グランプリ」で優勝した、お笑い芸人の友田オレのスタッフのインスタグラムが16日に更新され、友田が母校の前に立つショットが公開された。 【写真】超名門の母校に凱旋知的な雰囲気もぐっとアップ？ 2001年、福岡県生まれの友田は早大のお笑いサークル出身。デビュー10カ月で「第44回ABCお笑いグランプリ」で決勝進出、大学在学中に23年「M―1グランプリ」、翌24年の「R―1」と