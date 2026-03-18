女優の網浜直子が16日、自身のインスタグラムを更新。息子の家を訪れたことを明かした。 網浜は「次男のお家にお邪魔して来たよ！」と投稿前日に訪問したことを報告。「ご馳走するつもりで誘ったら ご馳走になっちゃって嬉し涙ポロリ」と、思わぬ“親孝行”に感激したことを伝えた。テーブルの上には立派なサイズのウナギ。蓋付きのお重に入った鰻重がのっている。 1998年に結婚した網浜。2人の息子を育てており、