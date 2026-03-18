坂元達裕、森下龍矢、三戸舜介、山本理仁、宮代大聖らのサプライズ招集に期待森保一監督が率いる日本代表はイギリス遠征を行い、日本時間3月29日にスコットランド、4月1日にイングランドと対戦する。3か月後の北中米ワールドカップ（W杯）に向けて大詰めとなるなかで、いわゆる“サプライズ招集”はあるのだろうか。森保監督は貴重な欧州2か国との対戦に、できるだけ現在の主力をベースに挑みたい考えを示しているが、怪我明け