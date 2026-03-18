有権者にプリペイドカードを渡し投票を呼びかけたとして三重県津市の元市議が再逮捕されました。 【写真を見る】買収目的でプリペイドカードを配った疑いで元津市議を再逮捕１月の市議選に出馬も落選 再逮捕されたのは津市の建築業・長谷川正容疑者（68）で、ことし1月25日投開票の津市議選に立候補した際、投票を依頼する目的で1月中旬から選挙期間中にかけ、男女11人に1000円分のプリペイドカード合わせて