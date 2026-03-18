【山粼武司 これが俺の生きる道】#69【もっと読む】「おまえに4番を打ってほしい」石毛宏典監督は最後の試合前にこう告げた2003年の春季キャンプは不安いっぱいのスタートだった。02年オフに平井正史とのトレードでオリックスへ移籍が決定。年明けの1月16日、オリックスの入団発表会見で初めて中日以外のユニホームを着た。翌17日には、中日との別れを惜しむように、ナゴヤ球場での合同自主トレに参加。キャンプインの1月3