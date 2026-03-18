浦和と提携して海外スカウトを務めるエミリオ・ロレンソ氏の仕事内容とは浦和レッズと提携して海外スカウトを務めるエミリオ・ロレンソ氏のインタビューがスペイン紙「エル・ディア」に掲載されている。ロレンソ氏は現柏レイソルのリカルド・ロドリゲス監督が徳島ヴォルティスを率いていた当時に目に留まり、それがキッカケになって今では浦和や欧州、アジアのクラブと提携してスカウト業務を行っている。「週末は早起きして、