大阪・堺市はこのほど、昨年１０月に運行開始した大仙公園内のガス気球など、市内のスポットを巡ってもらうために、無料バスの運行を始めると発表した。３月２０日から来年３月２８日までの土曜、日曜と祝日（正月など例外あり）に、午前９時から午後６時まで１日８便を予定している。同市の発表資料によると、「気球運行を契機として、より多くの方が堺市を訪れ、世界遺産である百舌鳥古墳群の価値や魅力を体感いただいていま