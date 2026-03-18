3月25日からチェコ・プラハで開催される世界フィギュアスケート選手権。この大会は、「世界一」の称号と来年の世界選手権の枠がかかった今シーズンを締めくくる重要な一戦だ。アイスダンスには、ミラノ・コルティナ五輪団体銀メダリストの“うたまさ”こと、吉田唄菜・森田真沙也組が出場する。五輪の経験を次に生かして成長するアイスダンスからは、結成3シーズン目の“うたまさ”こと吉田唄菜・森田真沙也組が出場する。今季新星