俳優の深川麻衣が主演を務める、4月3日スタートのテレビ東京ドラマ25『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（毎週金曜深0：52）のメインビジュアルが解禁された。【写真】一筋縄ではいかない恋愛の心情を歌うのんぴー同ドラマは圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす“新感覚の旅ドラマ”。シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれ、3