3月25日からチェコ・プラハで開催される世界フィギュアスケート選手権。この大会は、「世界一」の称号と来年の世界選手権の枠がかかった今シーズンを締めくくる重要な一戦だ。ペアはミラノ・コルティナ五輪金メダリストの“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が出場を辞退。“ゆなすみ”こと長岡柚奈・森口澄士組の1組が出場する。五輪の大舞台で流した悔し涙結成3シーズン目にして、日本ペア史上初の五輪2枠目を勝ち取り、四大