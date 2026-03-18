『人は大好きだけど赤ちゃんはどうかな…』そう愛犬の心配をする飼い主さん。ところが予想を裏切る急展開に…！？思わず頬が緩んでしまう投稿は、記事執筆時点で12.6万回再生を突破。「背中ピトッ♡」「賢いわんちゃん」「家族ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬が初めて『赤ちゃん』と出会った結果→仲良くなれるか心配していたら…予想を裏切る『尊い様子』】 赤ちゃんと豆柴さんが初対