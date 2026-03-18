チェルシーの内部が激震に見舞われている。フランスメディア『Onze』などの報道によると、試合開始前にスターティングメンバーの情報が外部へ漏洩。これを受けてクラブは、ドレッシングルームに「内通者」が潜んでいるとして、全力を挙げた内部調査を開始したようだ。指揮官は会見で「非常に残念だ」と不快感を露わにし、再発防止に向けた断固たる処置を示唆していた。戦術の生命線とも言える布陣が事前に漏れることは、現代フット