17日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16・2ndレグでマンチェスター・シティとレアル・マドリードが対戦し、2-1でレアルが勝利を収めた。1stレグを0-3で落としたシティは、開始早々の3分にラヤン・チェルキがポスト直撃のミドルシュートを放つなど序盤から攻勢に出てレアルゴールに迫る。しかし、20分にゴール前のこぼれ球を拾ったレアルのヴィニシウス・ジュニオールが放ったシュートをベルナルド・シウバがゴー