「丘の上をグルグル」で急勾配を回避！京都府亀岡市内を走る国道423号「法貴（ほうき）バイパス」が2026年3月15日（日）に開通しました。大阪府と京都府を結ぶ山岳ルートの“難所”が改善されました。【地図・写真で見る】これが「丘の上をグルグル走るバイパス」です国道423号は、大阪府北区の国道25号を起点に箕面市を経由し、京都府亀岡市の国道9号に至る路線です。大阪市内では地下鉄御堂筋線が通る「新御堂筋」として知ら