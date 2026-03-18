マラソンと聞くと、記録や順位を競い、限界まで自分を追い込む――そんなストイックな世界を思い浮かべる人も多いかもしれない。しかし今、タイムや順位よりも「楽しみながら走ること」を大切にする“ファンラン”というスタイルがあることをご存じだろうか。東日本大震災の震災復興を目的にして始まったファンランのイベント“東北風土マラソン＆フェスティバル”は、今年の開催で12回目を迎える。この大会の発起人は、東北に縁も