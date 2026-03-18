ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が１７日（日本時間１８日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ地で、矢田トレーナーとやり投げと肩車トレーニングを行った。山本由伸の加入１年目から、やり投げなど独特のトレーニングに興味を示し、取り入れてきているベッツ。オープン戦初戦となった１日（同２日）に試合中に受けた地元放送局・スポーツネットＬＡ（ＳＮＬＡ）のインタビューで「良い感じだね。ヨシほどは投げられない