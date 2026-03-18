ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１８日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは「東京豊洲にあります子供の職業体験施設キッザニア東京ですけれども、春休み、お出かけの予定があるという方もいらっしゃると思いますが」と切り出し「そこに情報番組の制作体験ということで、ＴＨＥＴＩＭＥ，のパビリオンが昨日オープンしました」と紹介した。番組ではパビ