「ＷＢＣ・決勝、ベネズエラ代表−米国代表」（１７日、マイアミ）決勝戦を控え、両チームの球場入りが対照的となった。初の決勝進出となったベネズエラ代表は、爆音のラテンミュージックをスピーカーから流しながらの球場入り。選手たちはリラックスした表情を浮かべ、雰囲気を楽しんでいる様子だ。試合前会見で主将のペレスは「士気は非常に高いですよ。チームの雰囲気は申し分ない。準備は万端です」と語り、練習開始前に