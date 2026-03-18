アメリカメディアは17日、ロシアがイランへの軍事協力を拡大していると報じました。ウォール・ストリートジャーナルは17日、ロシアがイランに対し、衛星画像を提供し、アメリカ軍の駐留場所や周辺国の駐留場所について情報を提供していると報じました。ロシアはこの他にも、改良されたドローン技術を提供することで、イランによるアメリカ軍への攻撃を支援しているということです。ウォール・ストリートジャーナルは軍事アナリスト