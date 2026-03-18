i-dleのウギが、大胆な衣装でファンを魅了した。ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】腰の下まで…ウギ、“美背中”まる見えドレス姿公開された写真には、煌びやかなゴールドのマーメイドドレスを纏ったウギの姿が収められている。腰のあたりまで大胆に開いたデザインが、引き締まった背中やウエストを強調。シルエットが全身のしなやかな曲線美を際立たせ、視線を釘付けにした。投稿を見た