「右手」「右手中指」ではなく「右手中指の先」の意味“右手の中指の先が完全に動かなくなりました… ALSに罹患してからマウスのクリックを 3年間支えてくれて その後はパソコンの決定スイッチを 1年半支えてくれて 最後の最後までわずかに動いてくれて ちょっとした感触をわからせてくれたのです♡ 右手中指の先〜今までありがとう〜♪（＾O＾）”3月16日、Xにこのように投稿したのは、Eテレで人気のキャラクター「ニャンち