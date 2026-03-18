米国製ムラーノを日本へ導入日産自動車は、米国テネシー州のスマーナ工場で生産されているSUV『日産ムラーノ』を日本市場へ導入し、2027年初頭より販売を開始することを発表した。【画像】米国生産で12年ぶりに日本市場に復活する日産ムラーノ全43枚今回の導入にあたっては、2026年2月に国土交通省が新たに創設した『米国生産乗用車の認定制度』が活用される。日産ムラーノ（2026年モデル・米国仕様） 日産米