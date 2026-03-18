SNSで「大反響」受け製作BMWはエイプリルフールのジョークを現実のものとし、来週のレースデビューを前に、『M3ツーリング』のレーシングバージョンを公開した。【画像】直6後輪駆動ワゴンが耐久レースに参戦！【BMW M3ツーリング24Hを詳しく見る】全14枚同社は昨年4月1日、恒例のエイプリルフールのジョークとしてSNS上でM3ツーリングのGTレース仕様を「公開」したが、実際に製作する計画については、これまで一切触れてこなか