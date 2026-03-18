韓国コスメブランド「rom&nd」の世界観をそのまま香りに閉じ込めた、特別なフレグランスが登場♡フレグランスブランド「VASILISA」とのコラボによって誕生した今回のアイテムは、ジューシーでフルーティーな魅力がたっぷり。持ち運びしやすいサイズ感と可愛いデザインで、毎日の気分をぐっと高めてくれます♪ ジューシーな香り全3種 ロムアンド ジューシーシグネチャ&