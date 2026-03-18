JR高山線は、猪谷駅と岐阜県の杉原駅との区間で、線路のトラブルのため、きょうは終日運行を見合わせます。特急「ひだ」の運行については駅での案内に注意してください。猪谷から北の県内区間については、平常通り運行しています。