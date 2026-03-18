【ワシントン共同】米下院監視・政府改革委員会のコマー委員長（共和党）は17日、ボンディ司法長官に対し、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏の資料開示を巡る司法省の対応について、4月14日に証言を命じる召喚状を出した。これとは別に、ボンディ氏やブランチ副長官が今月18日に同委に非公開で対応状況を説明する。コマー氏は召喚状で、同委はエプスタイン氏への捜査や資料開示に関する司法省の対