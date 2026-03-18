大学進学のために借りた奨学金。手取り19万円のなかから毎月やりくりして返済していたものの、ある月の「うっかり残高不足」による引き落とし不能から油断が生じ、数ヵ月放置してしまったSさん（23歳）。見知らぬ番号からの着信も無視し続けていた結果、新しいクレジットカードの申し込みで「審査落ち」に。軽い気持ちで奨学金の返済を放置したことで、社会的信用にキズをつけていた可能性に気づき、後悔する20代男性の事例を紹介