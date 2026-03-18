柴犬との日常をSNSで発信しているパパさん（@AkAVceDyN4QgGH7）が、X（旧Twitter）にこう投稿しました。【写真】赤ちゃんの頃から、一緒に寝ていました「おはようございます今日はチャコお婆ちゃんの49日。」チャコちゃんは2026年1月14日、18歳7カ月と5日で永眠。その最期の時間や、当時小学生だった息子さんのしゅんくんの言葉が多くの人の心を打ち、SNSには「涙が止まらない」「優しい家族の時間を感じた」といった声が相次ぎ