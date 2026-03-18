今から7年前、事故に遭い倒れていた1匹の子猫。それが、Threadsユーザーの@rhdrw.anさんと、愛猫「翠（すい）」ちゃんとの出会いでした。生死の境をさまよい、一度は安楽死さえ提案されたといいます。懸命なケアを続けた日々を経て、どのようにして「かけがえのない家族」としての時間を刻み始めたのでしょうか。【写真】失明から奇跡の回復…ふわもふの美猫になった今「まだ生きている！」生死をさまよう子猫を発見2018年9月5日の