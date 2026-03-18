亡くなった方にお供えする「お箸を立てた山盛りのご飯」。しばしば見かけることがありますが、なぜご飯を山盛りにするのか？お箸をご飯の真ん中に立てる理由とは？意味を問われると説明しづらい…そんななんとなく知っている風習を神奈川県の「葬儀社 杉浦本店」が公式インスタグラム（@sugiurahonten）で解説しています。【動画】山盛りのご飯におはしを立てる理由とは山盛りのご飯＝最後の食事山盛りのご飯は「一膳飯」と呼ばれ