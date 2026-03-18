中国メディアの大衆新聞は17日、金の国際価格が下落している中で、金を購入できない状況が起きていると伝えた。記事は、「ここ数日、国際金価格は急落しているが、銀行の金地金（インゴット）がますます購入しづらい状況になっている」と説明。複数の銀行が積立型の金に購入上限を設けているほか、実物の金地金の一部は品切れとなっていると伝えた。記事によると、金を頻繁に購入しているという浙江省杭州市の陳（チェン）さんは、