ホンダ「フィット」次期改良の行方は？中国の斬新顔は日本にも導入されるかホンダのコンパクトカー「フィット」にマイナーチェンジの噂が浮上しています。日本国内の販売でライバル車に苦戦するなか、どのようなテコ入れが行われるのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ ホンダ「新型フィット」を画像で見る（30枚以上）本記事では、2026年1月に中国で発表された意匠変更モデルの詳細や市場背景、日本の販売店に寄せられる