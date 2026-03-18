成人式の屋根切りＤＱＮ車これから処分が本格化 切った屋根は元に戻せる？最後はどこに行きつくのか？2022年4月1日に民法によって「成人」の定義が18歳以上に変わってまもなく4年が経過します。相変わらず毎年全国どこかで騒動になるのが、屋根をカットしたクルマに大きな文字で自分たちの名前を書いたり、様々な装飾を加えたりして定員以上で箱乗りし、暴走する新成人たちの姿です。【画像】「えっ…！」これが「屋根なしオ