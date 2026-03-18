2年連続の開幕投手ドジャースの山本由伸投手は17日（日本時間18日）、ロイヤルズとのオープン戦前に報道陣の取材に対応した。「開幕戦を任せていただけたことはすごく嬉しく思います」と語り、26日（同27日）のダイヤモンドバックス戦の開幕マウンドに意欲を示した。2年連続で開幕投手を託された山本は「ホーム開幕ということで、ファンの方も楽しみに待ってると思いますし、責任感を持ってマウンドに上がりたいなと思います」